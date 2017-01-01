FV / Журнал

Монитор LG UltraWide 34UC97

Сегодня благодаря новым панорамным экранам персональная широкоформатная реальность входит в наш дом



Смартфон LG G4

Флагманская модель корейской компании устанавливает исключительно высокие стандарты качества и заставляет по-новому взглянуть на мобилографию



Зеркальная фотокамера Nikon D7200

Кто круче — профессионал среди любителей или любитель среди профессионалов? Ответ многим кажется очевидным, но давайте не будем спешить с выводами



