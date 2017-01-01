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FV / Журнал

ПОСЛЕДНИЙ ПЕЧАТНЫЙ НОМЕР НОЯБРЬ/ДЕКАБРЬ 2015


НОВОСТИ ТЕХНИКА АРТ
Фильтр на матрицу Astro-Multispectra Clip Filter

Фильтр на матрицу Astro-Multispectra Clip Filter

01.01.2017
Слайдер SmartSystem Srl Atom

Слайдер SmartSystem Srl Atom

28.12.2016
Камера Casio EX-FR110H

Камера Casio EX-FR110H

24.12.2016
Камера Fujifilm X-A10

Камера Fujifilm X-A10

20.12.2016
05.01.2017. Москва. Лекция Крис Кирик «Реклама моды как искусство»

05.01.2017. Москва. Лекция Крис Кирик «Реклама моды как искусство»

04.01.2017
04.01.2017. Москва. Авторская экскурсия Виктории Ивлевой по выставке «По следам “Жертвоприношения”»

04.01.2017. Москва. Авторская экскурсия Виктории Ивлевой по выставке «По следам “Жертвоприношения”»

03.01.2017
20.01.–16.02.2017. Москва. Виктория Иванова. «Натюрмысли»

20.01.–16.02.2017. Москва. Виктория Иванова. «Натюрмысли»

02.01.2017
Прием заявок до 22.03.2017. Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина

Прием заявок до 22.03.2017. Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина

30.12.2016


FOTO&VIDEO ПРЕДСТАВЛЯЕТ
Продажа журнала и сайта Foto&Video

Продажа журнала и сайта Foto&Video

20.01.2016
До 31 октября идет открытое онлайн-голосование за лучшие работы, поданные в читательский конкурс «Коллаж»

До 31 октября идет открытое онлайн-голосование за лучшие работы, поданные в читательский конкурс «Коллаж»

26.10.2015
До 15 сентября принимаются заявки на читательский конкурс «Коллаж»

До 15 сентября принимаются заявки на читательский конкурс «Коллаж»

07.09.2015


ТЕСТ
Монитор LG UltraWide 34UC97

Монитор LG UltraWide 34UC97

Сегодня благодаря новым панорамным экранам персональная широкоформатная реальность входит в наш дом
18.11.2015
Смартфон LG G4

Смартфон LG G4

Флагманская модель корейской компании устанавливает исключительно высокие стандарты качества и заставляет по-новому взглянуть на мобилографию
18.11.2015
Зеркальная фотокамера Nikon D7200

Зеркальная фотокамера Nikon D7200

Кто круче — профессионал среди любителей или любитель среди профессионалов? Ответ многим кажется очевидным, но давайте не будем спешить с выводами
18.11.2015

РЕПОРТАЖИТЕХНИКА 		АРТ
Заряд на целый год. Выставка Consumer Electronics & Photo Expo 2015; Москва

Заряд на целый год. Выставка Consumer Electronics & Photo Expo 2015; Москва

22.07.2015
Затишье перед бурей. Пресс-конференция IFA 2015; Сент-Джулианс, Мальта

Затишье перед бурей. Пресс-конференция IFA 2015; Сент-Джулианс, Мальта

21.05.2015
Стартовая программа. В преддверии «Фотофорума-2015»: образовательная программа

Стартовая программа. В преддверии «Фотофорума-2015»: образовательная программа

18.03.2015
Диалог открыт. Фестиваль «Фотопарад в Угличе — 2015»; Ярославская обл.

Диалог открыт. Фестиваль «Фотопарад в Угличе — 2015»; Ярославская обл.

18.11.2015
За свободу слова. Фестиваль Visa pour l’Image 2015; Перпиньян, Франция

За свободу слова. Фестиваль Visa pour l’Image 2015; Перпиньян, Франция

18.11.2015
Общность памяти. Фестиваль PhotoVisa 2015; Краснодарский край

Общность памяти. Фестиваль PhotoVisa 2015; Краснодарский край

18.11.2015

АЛЬБОМЫ
ВИКТОР МИЗИАНО «ПЯТЬ ЛЕКЦИЙ О КУРАТОРСТВЕ» АНРИ КАРТЬЕ-БРЕССОН «ДИАЛОГИ ИНТЕРВЬЮ И БЕСЕДЫ (1951—1998)» ВАЛЕРИЙ СТИГНЕЕВ «ОТ ПИКТОРИАЛИЗМА К ФОТОРЕПОРТАЖУ. ОЧЕРКИ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ФОТОГРАФИИ 1900—1950» Состояние после. Дмитрий Вышемирский «post-» СЕРГЕЙ ГОРШКОВ «СЛЕД КОШКИ. ЛЕОПАРД»

КОНКУРС ЧИТАТЕЛЕЙ
«Коллаж»

«Коллаж»

Альтернативная реальность
18.11.2015
«Черно-белая фотография»

«Черно-белая фотография»

Точный инструмент
24.09.2015
«Пейзаж»

«Пейзаж»

Жанр для раздумий
22.07.2015
Foto&Video № 11/12 2015
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